Круглосуточная горячая линия Москвы будет доступна все январские каникулы

Операторы и голосовой помощник предоставят данные о расписании общественного транспорта и работе парковок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Горячая линия городских служб Москвы будет работать в новогодние каникулы круглосуточно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

"В новогодние каникулы москвичи смогут круглосуточно обращаться на горячие линии городских служб", - написал он.

Вся информация о расписании общественного транспорта, работе парковок, записи к врачу, государственных услугах и многом другом будет предоставлена операторами и голосовым помощником.

Среди основных горячих линий: справочная служба правительства Москвы, диспетчерский центр, медицинская справочная служба, контакт-центр для владельцев домашних животных и "Московский транспорт".