Круглосуточная горячая линия Москвы будет доступна все январские каникулы
Редакция сайта ТАСС
08:11
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Горячая линия городских служб Москвы будет работать в новогодние каникулы круглосуточно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
"В новогодние каникулы москвичи смогут круглосуточно обращаться на горячие линии городских служб", - написал он.
Вся информация о расписании общественного транспорта, работе парковок, записи к врачу, государственных услугах и многом другом будет предоставлена операторами и голосовым помощником.
Среди основных горячих линий: справочная служба правительства Москвы, диспетчерский центр, медицинская справочная служба, контакт-центр для владельцев домашних животных и "Московский транспорт".