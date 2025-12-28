В Сочи и Сириусе прогнозируют шторм с высотой волн до 4,5 м

Порывы ветра достигнут 22 м/с

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют шторм в Сочи и федеральной территории "Сириус" с высотой волн до 4,5 м по 1 января. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

"По данным синоптиков, с 28 декабря 2025 года по 1 января 2026 года ожидается комплекс опасных погодных явлений. На море: шторм с волнением до 6 баллов и высотой волн до 4,5 метров. В портах возможен тягун. Высока вероятность формирования смерчей над акваторией в районе Сочи и федеральной территории "Сириус". Выход в море крайне опасен", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в Сочи также пройдут сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а на высокогорье прогнозируется метель с ухудшением видимости. В горах выше 500 м над уровнем моря - лавиноопасно.

Все экстренные службы привели в режим повышенной готовности.