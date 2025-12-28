В Московском зоопарке появились ехидны и полосатый кускус

Пока новых животных разместили в служебных помещениях, где они осваиваются под наблюдением зоологов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Отдел мелких млекопитающих столичного зоопарка пополнили ехидны и полосатый кускус. Об этом сообщили на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"В экспериментальный отдел мелких млекопитающих Московского зоопарка прибыли один кускус и две ехидны. Пока новых животных разместили в служебных помещениях, где они осваиваются под наблюдением зоологов. Посетители смогут увидеть их после адаптации и подготовки экспозиции", - говорится в сообщении.

Ехидна родом из Австралии, способна улавливать колебания электрического поля, которые возникают от движения ее потенциальных жертв - насекомых, червей и моллюсков.

Полосатый кускус в основном обитает в Индонезии. Зверек предпочитает проводить все время на деревьях, но прыгать с ветки на ветку не умеет, несмотря на природную ловкость.

"Мы рады сообщить, что коллекция зоопарка пополнилась экзотическими животными - кускусом и ехиднами. Мы уже имеем опыт содержания таких австралийских обитателей, и сейчас у нас есть возможность продолжить научно-исследовательскую работу с этими видами", - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В 2025 году Московский зоопарк стал лидером по количеству представленных видов животных. На сегодняшний день там обитают 1250 видов.