В аэропорту Казани задерживается прием семи самолетов

Изменения в расписании произошли из-за введенных ранее ограничений

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Задержки прибытия семи самолетов отмечаются в аэропорту Казани. На вылет задерживается четыре борта, следует из онлайн-табло аэропорта.

С опозданием прибудут в Казань семь самолетов. Речь о двух рейсах из Сочи, а также из Новосибирска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Еревана и Стамбула. Сообщается о задержках в отправлении этих бортов. Так, рейс авиакомпании Nordwind из Сочи прибудет вместо 19:15 28 декабря в 01:20 29 декабря. Отменен один вечерний рейс компании "Победа" из Москвы в Казань.

Вылет из Казани перенесен для четырех бортов - в Новосибирск, Минеральные Воды, Екатеринбург и Москву. К примеру, прибытие самолета авиакомпании "Победа" в столицу ожидается на четыре часа позже - в 03:45 29 декабря вместо 23:45 28 декабря.

Накануне вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и ряда регионов России. Это привело к изменениям в расписании полетов.