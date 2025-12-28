В Петербурге снежный покров к 1 января может вырасти до 7 см

До конца 2025 года оттепелей в городе не ожидается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге к 1 января 2026 года может увеличиться до 7 см, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"До конца года оттепелей в городе на Неве не ожидается, а вот снег до Нового года будет идти ежедневно. Так что к началу новогодних каникул погода будет по-настоящему зимней, а снежный покров еще подрастет, и в 2026 год Санкт-Петербург уйдет со снегом высотой 4-7 см", - написал Леус в своем Telegram-канале.

По данным городской метеостанции, высота снежного покрова составляет 1 см. В Ленинградской области утром она местами достигала 12-13 см (например, в Тихвине).