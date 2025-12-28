На Украине решили создавать ТЦК в сельских населенных пунктах

Предполагается, что это позволит "повысить эффективность мобилизации и разгрузит районные ТЦК"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Украины решили создать территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в сельских населенных пунктах. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.

Жители сельской местности закреплены за районными ТЦК. Предполагается, что создание сельских и поселковых ТЦК позволит военнообязанным оперативнее получать административные и социальные услуги, "в том числе по вопросам оформления отсрочек от призыва" и при этом "повысит эффективность мобилизации и разгрузит районные ТЦК".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Последние стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. За последние месяцы произошло несколько случаев, когда военкомы сбивали автомобилями пытающихся убежать военнообязанных.