Чемпионат "Абилимпикс" помог найти работу почти 700 москвичам с инвалидностью

В частности, серебряный призер в компетенции "Токарное дело" устроился в Росатом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Около 700 жителей Москвы с инвалидностью получили работу после участия в национальном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс" в 2025 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

"Почти 700 москвичей с инвалидностью нашли работу в этом году благодаря чемпионату "Абилимпикс", - написал он.

По словам мэра, чемпионат проводится в Москве с 2015 года. В нем приняли участие более 8,5 тыс. жителей столицы.

Серебряный призер в компетенции "Токарное дело" устроился в Росатом, а призер "Кондитерского дела" стала поваром-бригадиром в московском отеле.

Национальный чемпионат "Абилимпикс" - это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.