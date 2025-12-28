Московские аэропорты восстановили график рейсов после ограничений

Ограничения были связаны с атакой беспилотников ВСУ, а также со снегопадом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Аэропорты Москвы полностью вернулись в штатный график работы после отмены ограничений на прием и выпуск самолетов, связанных с атакой беспилотников ВСУ, а также из-за снегопада. О том, что аэропорты работают в штатном режиме, подтвердили ТАСС в их справочных службах.

"Работаем в штатном режиме, рейсы принимаются и отправляются по графику", - сказала представитель справочной службы Внуково. "Аэропорт функционирует в штатном режиме", - рассказали ТАСС в аэропорту Жуковский. Аналогичную информацию подтвердили в Домодедово и Шереметьево. Как следует из данных онлайн-табло аэропортов, среднее время ожидания прилета и вылета не превышает 30 минут.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Шереметьево вводились 27 декабря с 17:08 до 23:55. В аэропорту Внуково - с 16:09 до 00:12, сообщали в Росавиации.

По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО сбили за сутки 370 беспилотников самолетного типа противника. Кроме того, накануне на территории Москвы был объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщали ТАСС в Гидрометцентре РФ. Он связан с осадками в виде снега, а также гололедицей. В столице он начал действовать с 20:00 мск, по области - с 18:00 мск.

В контексте возможных задержек рейсов по погодным условиям следует отметить, что Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку в менее, чем два часа, так как они являются обычными для аэропортов. При этом все аэропорты Москвы - всепогодные, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным. Задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.