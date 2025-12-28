Путин подписал закон о продлении действия разрешений на оружие в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении до 2027 года действия разрешений на оружие в Донецкой и Луганской народных республиках.

Законом продлевается до 1 января 2027 года возможность хранения, ношения, использования оружия и патронов к нему гражданами РФ и организациями на основании соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел Украины, государственными органами ДНР и ЛНР до дня вступления в силу данного закона. При этом в случае истечения срока действия разрешений оружие и патроны к нему с 1 января 2026 года подлежат сдаче на временное хранение в полицию до получения нового разрешения на оружие от Росгвардии. В противном случае оружие будет изыматься. С 2027 года вводится полный запрет на хранение оружия без выданного Росгвардией разрешения.

Кроме того, законом устанавливается, что государственное унитарное предприятие "Центр специального назначения "Охрана" Запорожской области будет выполнять свои функции по защите жизни и здоровья людей, охране имущества, зданий и общественного порядка до конца финансового года, в котором будет отменено военное положение на территории Запорожской области, а не до конца переходного периода. Также законом ФСБ России наделяется правом получать на безвозмездной основе копии баз данных организаций, содержащих необходимую для ФСБ информацию. Копии должны будут уничтожаться по достижении целей их получения. ФСБ будет нести ответственность за неправомерное использование копий баз данных. Кроме того, получение копий не должно создавать препятствия законной экономической деятельности организации. Данные положения вступают в силу с апреля 2026 года.

Сам закон вступает в силу 31 декабря 2025 года.