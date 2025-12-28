В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом

В новогоднюю ночь столбики термометров могут показать от 19 до 14 градусов мороза

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первые двое суток нового 2026 года будут в Москве и Подмосковье морозными и со снегом. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В новогоднюю ночь столбики термометров на фоне облачной погоды могут показать от 19 до 14 градусов мороза, при этом ожидается снег", - озвучил собеседник агентства уточненные данные. Днем 1 января в столице и по области ожидается от 10 до 15 градусов ниже нуля и тоже вероятен небольшой снег.

В ночь на 2 января синоптики прогнозируют от минус 18 до минус 13 градусов и не исключают небольшой снег местами. "Днем - тоже снег, температура воздуха от минус 10 до минус 5 градусов", - заметил собеседник агентства.

Что же касается последних суток года уходящего, то по последним данным синоптиков, в Москве и Подмосковье будет облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег. "В столице в ночь на 31 декабря - от 12 до 10 градусов мороза, по области - от минус 15 до минус 10 градусов, в дневные часы столбики термометров покажут до 8 градусов ниже нуля в столице и от минус 12 до минус 7 градусов в Подмосковье", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что температура воздуха в столице в новогоднюю ночь будет на пять градусов ниже климатической нормы.