На перегоне в Ростове-на-Дону восстановили движение пассажирских поездов

Оно было частично нарушено из-за схода локомотива грузового поезда

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Железнодорожники полностью восстановили движение поездов после схода локомотива грузового поезда на перегоне в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД)

"Движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка - Проточный в Ростове-на-Дону, частично нарушенное в результате схода локомотива грузового поезда, восстановлено в полном объеме и осуществляется по двум путям", - говорится в сообщении.

По данным СКЖД, сейчас на один и более часа отстают от расписания 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных.

В ночь на 28 декабря на перегоне Кизитеринка - Проточный в Ростове-на-Дону произошел сход локомотива грузового поезда. По данным СКЖД, пострадавших в результате инцидента нет. Движение поездов было организовано по соседнему пути. К восстановительным работам привлекали более 160 работников СКЖД и 5 единиц техники.