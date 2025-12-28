В Якутии будут наблюдать за районами, где ожидается падение фрагментов ракеты-носителя

Старт ракеты-носителя с площадки 1С космодрома Восточный запланирован на 16:18 мск

ЯКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Территории четырех районов Якутии подлежат контролю и наблюдению, там ожидается падение отработанных элементов конструкции ракеты-носителя. Об этом сообщили в региональном министерстве по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.

"28 декабря в 22:18 по местному времени с государственного космодрома Восточный будет пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". В соответствии с планом полета отработанные элементы конструкции ракеты будут приземляться в ряде районов на территории Якутии. Для обеспечения полной безопасности временному контролю и наблюдению подлежат территории: Алданский район, Олекминский район, Вилюйский район, Верхневилюйский район", - говорится в сообщении.

Необходимые меры по обеспечению безопасности и взаимодействию с привлекаемыми силами и средствами приняты и находятся на контроле министерства, уточняется в сообщении.

