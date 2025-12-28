В Кабардино-Балкарии вышло издание к 30-летию лицея для одаренных детей

НАЛЬЧИК, 28 декабря. /ТАСС/. Издание, посвященное 30-летию лицея для одаренных детей, вышло в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова (КБГУ), сообщили ТАСС в вузе.

"В издание вошли архивные документы и биографические данные о 137 выпускниках и 55 преподавателях лицея. Это научные руководители студентов, с которыми они участвовали в крупных конференциях. Сама концепция преподавания в лицее была выстроена таким образом, что учащиеся не только получали общее образование, но и занимались научной работой. Это была своеобразная творческая лаборатория. Работа над выпуском велась с мая 2024 года", - сообщила доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания социально-гуманитарного института КБГУ Светлана Башиева.

Книгу посвятили 30-летнему юбилею лицея для одаренных детей при вузе. Она вышла в серии "Образ КБГУ в лицах". Авторы передали выпуск выпускникам и преподавателям.

В образовательное учреждение принимали старшеклассников, победителей олимпиад различного уровня. Лицеисты углубленно изучали предметы в классах по 15 учеников, четверть из которых составляли дети из сел Кабардино-Балкарии.

"Самым сложным этапом в работе над книгой был поиск героев: выпускники разъехались и живут в разных уголках мира, но с радостью откликнулись на предложение поделиться личными историями для издания. Миссия лицея - воспитать интеллектуальную элиту республики. Оказалось, что мы воспитали интеллектуальную элиту всего мира. Наши выпускники достигли высоких профессиональных уровней, а главное стали самодостаточными личностями", - сказал преподаватель математики Роберт Газарян, который работал в лицее с момента основания.

В книжную серию "Образ КБГУ в лицах" кроме книги о лицее для одаренных детей входят выпуски, приуроченные к 90-летию вуза, а также издания, посвященные участникам Великой Отечественной войны.