Guardian: более 20% видео, предлагаемых алгоритмами YouTube, сгенерированы ИИ

Ролики набрали более 63 млрд просмотров и заработали около $117 млн

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) создал не менее 20% контента, предлагаемого в качестве рекомендованных видео на платформе YouTube. Об этом в субботу сообщила газета The Guardian со ссылкой на исследование.

Американская компания Kapwing, предоставляющая услуги видеомонтажа, изучила 15 тыс. самых популярных каналов на YouTube. Она выяснила, что 278 из них содержат только сгенерированный ИИ контент, передает The Guardian.

По ее данным, сгенерированные ИИ ролики, или ИИ-слоп, набрали более 63 млрд просмотров и заработали около $117 млн за прошедший год.

Kapwing также создала аккаунт на платформе, чтобы понять, какие видео рекомендуются новым пользователям. По результатам исследования, более 1/5 видероликов были созданы искусственным интеллектом. Треть видео были отнесены к категории "некачественный контент <...> для монетизации просмотров".

Среди стран, жители которых занимаются созданием ИИ-слопа, газета выделила Украину, Индию, страны Африки и Бразилию.

Представитель YouTube в комментарии для The Guardian заявил, что модераторы платформы следят за качеством видео на предмет соответствия правилам сообщества. "Если мы обнаружим, что контент нарушает правила, мы его удалим", - отметил представитель платформы.