WSJ: регулярное использование чат-ботов способствует развитию психоза

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Ученые связали использование чат-ботов со случаями психоза и бредовых состояний у пациентов на основе их переписок с ChatGPT. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Психиатр Калифорнийского университета Кит Саката заявил, что чат-боты не могут самостоятельно стать причиной психологических расстройств, но в нескольких случаях привели к обострению у некоторых пациентов, страдающих бредовым психозом.

"Технология, возможно, и не вводит в заблуждение, но [психически нездоровый] человек говорит компьютеру о своей реальности, а компьютер принимает это за истину и отражает обратно. Таким образом, он становится соучастником в циклическом возникновении этого заблуждения", - сказал WSJ Саката.

Эксперты в области психиатрии утверждают, что в некоторых случаях причиной для развития психоза у пациентов было именно поведение чат-бота, в основу которого заложено согласие с любыми идеями пользователей. Таким образом, ChatGPT мог подтвердить заблуждение страдающего от психологических заболеваний человека о том, что он совершил некий научный прорыв или находится в центре правительственного заговора.

Ранее семейная пара из штата Калифорния подала иск против OpenAI, обвиняя компанию в смерти 16-летнего сына. Как сообщает телеканал NBC News, подросток рассказывал чат-боту о своих проблемах, и за несколько недель до его смерти нейросеть превратилась из программы-помощника в "тренера по суициду". Как утверждают родители подростка, чат-бот не только не прекратил общение, когда их сын написал о желании совершить самоубийство, но и предоставил ему информацию по теме, в том числе о том, как составить предсмертную записку.