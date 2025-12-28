В Приморье накануне отловленного у села амурского тигра выпустили на свободу

На животном закрепили спутниковый ошейник

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Молодой самец амурского тигра, который был накануне отловлен у села Барабаш в Приморском крае, выпущен на свободу. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.

"Сегодня молодого самца амурского тигра, отловленного накануне у села Барабаш, выпустили на свободу. Хищник был выпущен в глухой тайге, в отдаленном и малонаселенном районе Приморского края, где отмечается высокая плотность копытных животных - его природной кормовой базы", - говорится в сообщении.

На животном закрепили спутниковый ошейник. Специалисты будут вести мониторинг его перемещений, чтобы убедиться в успешной адаптации к жизни в естественной среде обитания, отметили в министерстве.

Ранее эксперты приняли решение, основанное на состоянии здоровья хищника и безопасности людей, - выпустить тигра обратно в дикую природу. Отмечалось, что молодой самец абсолютно здоров: ему около трех лет, вес - 135 кг, травм не обнаружено.