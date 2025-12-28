Замоскворецкий суд рассмотрит дело экс-главы дептранса Ярославской области

Татьяну Черемных обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрит дело экс-главы департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Предварительное заседание по делу Черемных назначено на 29 декабря.

В мае 2023 года в отношении Черемных и трех ее коллег было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 1 февраля по 19 мая 2023 года Черемных и другие фигуранты дела получили от предпринимателя при выполнении госконтрактов по перевозке пассажиров взятку на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. Черемных была задержана 24 мая, в этот же день она была уволена с госслужбы.

Черемных назначили директором департамента транспорта Ярославской области в марте 2022 года. Под ее руководством в регионе проводилось масштабное обновление общественного транспорта, были изменены маршруты, внедрялась новая система оплаты проезда. Ранее Черемных работала в Министерстве транспорта Тверской области. Всего ее опыт работы в транспортной сфере составляет более 12 лет.