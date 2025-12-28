В Якутии приземлился фрагмент отделяющейся части ракеты "Союз-2.1б"

ЯКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фрагмент отделяющейся части ракеты "Союз-2.1б" приземлился в Вилюйском районе Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы спасения Республики Саха (Якутия).

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Аист-2Т" и 50 попутными аппаратами стартовала с космодрома Восточный 28 декабря в 22:18 по местному времени.

"Группа спасателей в Вилюйском районе совместно с сотрудниками Роскосмоса зафиксировала падение фрагмента в [районе сельского поселения] Югюлятский наслег в Вилюйском улусе в 22:31 (16:31 мск - прим. ТАСС). На месте работают экологи из Москвы, Хабаровска и Якутска, которые замеряют уровень радиации", - говорится в сообщении.

В соответствии с планом полета отработанные элементы конструкции ракеты могут приземляться в четырех районах Якутии. Эти территории подлежат контролю и наблюдению для обеспечения полной безопасности.