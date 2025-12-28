У львенка, которого забрали у московского блогера, нашли вирусную лейкемию

При таком заболевании животное может прожить от одного месяца до 10 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вирусную лейкемию обнаружили у львицы в возрасте 2,5 месяца, которую волонтеры забрали у московского блогера в критическом состоянии из квартиры в "Москва-Сити". Об этом сообщается в Telegram-канале парка львов "Земля прайда".

"Помимо всех бед, свалившихся на малышку, пришли положительные результаты анализов на лейкемию. Это значит, что она больна этим опасным заболеванием. Вирусная лейкемия кошек (ВЛК, FeLV) - это тяжелая инфекция, вызываемая ретровирусом, который подавляет иммунную систему, поражает костный мозг и может приводить к раку (лимфомам, лейкозу), анемии и другим вторичным инфекциям, часто смертельным", - сообщили в парке.

Там добавили, что львица при данном заболевании может прожить от одного месяца до 10 лет. Но все зависит от реакции организма на вирус в определенные периоды жизни.

"Верим, что малышка будет бороться за жизнь и не подведет нас", - добавили в организации.

Предварительно, в ночь на 25 декабря столичный блогер, ранее разместивший видео с животным в соцсетях, передал волонтерам львицу в возрасте 2,5 месяца в критическом состоянии. В парке львов уточнили, что у львицы перелом позвоночника, обеих бедренных костей, плеча и хвоста. "При первичном ветеринарном осмотре у животного выявлены <...> также общее истощение костной ткани, вероятно, вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания", - добавили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ведомство организовало проверку.