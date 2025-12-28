В Мариуполе открыли восстановленный драматический театр

Открытие театра - одна из ключевых точек возрождения Донбасса, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

МАРИУПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Восстановленный драматический театр Мариуполя официально открыт, почетными гостями стали губернатор города-побратима Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы с вами были свидетелями, как сложно, тяжело и больно было смотреть на разрушенный театр, потому что этот театр - это символ и душа Мариуполя, - сказал Беглов. - Нам жители приносили фотографии, чертежи, Донецкая [Народная] Республика представила все материалы, и говорили: "Ну сделайте таким, каким он был". Мы сказали, что мы обязательно это сделаем, мы сделаем еще лучше - новая сцена, новые механизмы, новые возможности для артистов и хорошее настроение для зрителей и жителей Мариуполя", - сказал Беглов.

Глава ДНР Денис Пушилин сравнил разрушение театра украинскими боевиками в 2022 году с тем, как уничтожали памятники культуры нацисты во время Великой Отечественной войны. Отметил, что открытие театра - одна из ключевых точек возрождения Донбасса.

"Я несказанно рад, что у нас есть возможность сегодня зафиксировать еще одну важнейшую точку возрождения Донбасса. Мы прекрасно осознаем, что такое культура в жизни нашего региона, и я могу с уверенностью сказать, что это ценилось на протяжении всех непростых лет, начиная с 2014 года. <...> Мы находимся в замечательнейшем театре, мы теперь понимаем, что здесь появляется новое место возрождения, новое место притяжения, новое место вдохновения, и это все благодаря тому, что мы снова часть большой страны, благодаря тому, что с нами друзья, в данном случае - Санкт-Петербург", - сказал Пушилин.

По информации Минобороны РФ, драматический театр Мариуполя с мирными жителями внутри был взорван 16 марта 2022 года боевиками запрещенной террористической организации "Азов" с целью провокации. Над его восстановлением работали более 300 строителей, в том числе из города-побратима - Санкт-Петербурга. Драмтеатр рассчитан на 495 посадочных мест. Во время реконструкции исторический фасад здания сохранили. Остальное подвели под самые современные стандарты: внутренние коммуникации, системы вентиляции, кондиционирования, световое и звуковое оборудование.