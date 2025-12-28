Древнейший каменный храм России XI века обрел архитектурную подсветку

По словам генерального директора музея Сергея Брюна, во всех подобных работах нет никакого внедрения в памятники или археологические слои

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 декабря. /ТАСС/. Софийский собор, древнейший из сохранившихся каменных храмов на территории России, и ансамбль Владычного двора в Новгородском кремле впервые представлены в современном световом оформлении. Масштабный проект по архитектурному освещению ключевых памятников ансамбля Новгородского кремля реализован Новгородским музеем-заповедником при поддержке одного из попечителей, сообщил ТАСС генеральный директор музея Сергей Брюн.

"Новгородский музей-заповедник реализует ряд проектов, которые можно условно назвать "Свет - Новгороду". Ведь музей должен не только дарить свет знаний, просвещать, но - если есть такая возможность - буквально дарить свет памятникам и людям, как новгородцам, так и туристам, которые приезжают в великий и древний город. Благодаря нашему попечительскому совету, председателем которого является Максим Орешкин, у нас это стало получаться. <...> Софийский собор и Владычный двор засияли новым светом", - сказал Брюн.

В это же время зажглась и большая елка на Владычном дворе, которую впервые решили украсить. "Верим, что это тоже станет доброй рождественско-новогодней традицией для новгородцев и всех, кто приезжает на новогодние каникулы в наш город", - добавили в Новгородском музее-заповеднике.

Как отметил Брюн, на Владычном дворе расположен древнейший сохранившийся в России дворец - Владычная (Грановитая) палата XV века, хранящая одно из лучших в мире собраний византийского и русского ювелирного искусства. Здесь же расположены первая в истории церковь, посвященная святому Сергию Радонежскому, Часозвонная башня, Лихудов корпус - один из важных очагов русской учености - где сейчас располагается Музей письменности. "И весь этот ансамбль - по крайней мере половину года, когда у нас на севере рано начинает смеркаться, - лежал в полнейшей темноте, будучи освещенным лишь парой рыжих фонарей", - констатировал Брюн.

Он подчеркнул, что во всех подобных работах нет никакого внедрения в памятники или археологические слои. "В ходе работ мы поняли, что можем сделать еще одно полезное дело: обновить подсветку Софийского собора, который уже много лет вызывает нарекания. Синий, тусклый свет, купола во мраке. Главное, что сделаны были светильники так давно, что никто уже не помнил, чьи это фонари. С благословения владыки Льва, митрополита Новгородского и Старорусского, заменили их на новую подсветку, которая белым светом подчеркнет красоту стен, объемов, а главное - его центрального купола и креста", - добавил Брюн.

По его словам, все подобные начинания, в том числе и новый виток работ над Софийским собором, обеспечили попечители. По словам музейщиков, новая подсветка кардинально преобразила исторический центр древнего Детинца, и теперь в вечернее время будут равномерно освещены стены, объемы и центральный купол Софийского собора, построенного в середине XI века сыном Ярослава Мудрого князем Владимиром.