В Чечне ввели в эксплуатацию мост после масштабной реконструкции

В регионе с начала 2025 года построили 15 мостов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Мост длиной более 150 метров открыли после масштабной реконструкции на девятом километре автомобильной дороги Горячеисточненская - Аргун в Чечне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Новый мост, который отныне будет носить имя великого эвлия Элаха-Муллы Дебирова, имеет ключевое значение для транспортной сети. Его общая длина составляет 158 метров, ширина 15 метров. Дополнительно установлено 956 метров барьерного ограждения, а также выполнено устройство регуляционной дамбы протяженностью 388 метров", - написал Кадыров.

По его словам, ранее мост находился в аварийном состоянии. "Через данный участок проходит основной грузовой поток с Червленского песчаного карьера, обеспечивающего природным песком значительную часть региона. Это придает объекту дополнительную экономическую важность. Отмечу, что объект был восстановлен в рамках государственной программы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики", - рассказал Кадыров.

Он добавил, что всего в регионе с начала года построили 15 мостов и проложили 490 км асфальтированных дорог.