В Карачаево-Черкесии прогнозируют сильный снегопад
16:07
ЧЕРКЕССК, 28 декабря. /ТАСС/. Сильный снег прогнозируется в Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца года, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
"С 29 по 31 декабря местами в республике ожидается сильный снег", - говорится в сообщении.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе транспорта, систем жизнеобеспечения и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи и электропередачи.
В ведомстве призвали жителей республики к бдительности и осторожности, в непогоду по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.