В Карачаево-Черкесии прогнозируют сильный снегопад

Жителей республики призвали к бдительности и осторожности

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 28 декабря. /ТАСС/. Сильный снег прогнозируется в Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца года, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"С 29 по 31 декабря местами в республике ожидается сильный снег", - говорится в сообщении.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе транспорта, систем жизнеобеспечения и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи и электропередачи.

В ведомстве призвали жителей республики к бдительности и осторожности, в непогоду по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.