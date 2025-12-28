В Москве в ночь на 29 декабря может выпасть до 3 см снега

Ночью осадки пройдут при температуре воздуха от минус 6 до минус 4 градусов в столице и от минус 9 до минус 4 градусов в Подмосковье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Высота снежного покрова с Москве в ночь на 29 декабря может увеличиться до 3 см. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящим вечером и ночью на фоне облачной погоды ожидается небольшой, местами умеренный снег. Прирост снежного покрова может составить до 3 см, а количество осадков - 1-2 мм", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что снегопад в ряде районов столице и области отмечается и в настоящее время. "Ночью осадки пройдут при температуре воздуха от минус 6 до минус 4 градусов в Москве и от минус 9 до минус 4 градусов в Подмосковье", - заметил собеседник агентства.

По данным синоптиков, снег при слабом ветре сохранится в столичном регионе и днем 29 декабря. При этом столбики термометров покажут от 5 до 3 градусов ниже нуля в мегаполисе и от 8 до 3 градусов мороза - по области. "На дорогах возможно образование гололедицы", - предупредили в Гидрометцентре РФ. Ожидается, что и днем 29 декабря высота снежного покрова может также увеличиться еще на 3 см.