Бастрыкин поручил завести дело по факту порчи имущества в магазине в Дагестане

Поручение было дано после распространения в соцсетях видео, на котором группа мужчин портит имущество и нарушает общественный порядок в магазине Кумторкалинского района

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту порчи имущества в одном из магазинов в Кумторкалинском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поручение дано после распространения в соцсетях видео, на котором зафиксировано, как группа мужчин портит имущество и нарушает общественный порядок в магазине Кумторкалинского района.

"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Дагестан Супруну А. В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.