Аэропорт Сочи работает по фактической погоде из-за ветра и снега

В центральном и Лазаревском районах зафиксировали обрывы линий электропередачи

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде из-за сильного ветра и мокрого снега, в центральном и Лазаревском районах фиксируют обрывы линий электропередачи, сообщили в администрации города-курорта.

"Синоптики прогнозируют ветер до 21 м/с, грозу, волнение моря 4 балла, мокрый снег на побережье и сильный снег в горном кластере - до 50-60 мм. Аэропорт работает по фактической погоде. Локально регистрируются случаи повреждения линий электропередачи в Лазаревском и Центральном районах, бригады энергетиков оперативно приступили к восстановлению коммуникаций и переключению потребителей на резервные схемы", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в настоящее время больше всего осадков выпало в Лазаревском районе - 40 мм, опасного повышения уровня рек не зафиксировано.

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики с 28 декабря прогнозируют сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а на высокогорье прогнозируется метель с ухудшением видимости. В горах выше 500 м над уровнем моря - лавиноопасно. Все экстренные службы привели в режим повышенной готовности.