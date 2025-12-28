Сезон катания на курорте "Роза Хутор" стартует в ограниченном формате

Это связано с недостаточным количеством снега

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Новый горнолыжный сезон стартует на курорте "Роза Хутор" в Сочи в ограниченном формате из-за недостаточного количества снега, трассы катания здесь будут работать до 14:00 мск, а продажа ски-пассов приостановлена до 4 января, сообщили в пресс-службе курорта. Первые обильные снегопады в горах Сочи зафиксировали 27 декабря, курорты ожидают прироста снега по всем высотам.

Накануне курорт "Красная Поляна" первым открыл горнолыжные трассы в долине "Цирк-2". "Роза Хутор" запускает катание 29 декабря, а "Газпром Поляна" - 30 декабря. Из-за теплой погоды, которая установилась в Сочи в конце ноября, и малоснежного начала зимы старт сезона катания был под угрозой, курорты перенесли открытие трасс с традиционных начала и середины декабря на конец месяца.

"Роза Хутор" <...> сохранит временные ограничения на продажу ски-пассов: зона катания будет расширяться поэтапно по мере формирования устойчивого снежного полотна, готовности трасс и их оценки противолавинной службой", - рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что снегопады в горах Сочи будут нарастать, осадки продолжатся до 31 декабря, первые дни января также будут снежными. "Мы входим в длительный период активного похолодания, осадков, больших приростов снега по всем высотам курорта", - добавили в пресс-службе.

Сколько стоят ски-пассы

На курорте "Роза Хутор" из-за недостаточного количества снега приостановили продажу ски-пассов до 4 января. В первые дни с 29 декабря по 4 января катание будет доступно для гостей, проживающих в отелях "Розы Долина" и Горной олимпийской деревни, владельцев сезонных и годовых ски-пассов, а также гостей, которые купили ски-пассы на сайте курорта заранее и которые заранее забронировали занятие с инструктором горнолыжной школы.

На курорте "Красная Поляна", где 26 декабря уже открыли часть трасс для катания, стоимость ски-пассов до окончания каникул 11 января составит: дневной - взрослый 5,2 тыс. рублей, детский 3 тыс. рублей, вечерний - взрослый 3,2 тыс. рублей, детский 2,3 тыс. рублей, семейный (2 взрослых и 2 детей) - 13,5 тыс. рублей.

На курорте "Газпром Поляна" ски-пассы с 31 декабря будут стоить: на две вершины - 5,1 тыс. рублей, на "Альпику" - 3,6 тыс. рублей, на "Лауру" - 4,1 тыс. рублей, на вечернюю "Лауру" - 3,1 тыс. рублей.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.