В Москве стартуют "Новогодние каникулы на ВДНХ"

Гостей ждут выступления фигуристов, концерты, мастер-классы, экскурсии, квесты и кинопоказы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новогодние мероприятия, в числе которых выступления фигуристов, концерты, мастер-классы, экскурсии, квесты, кинопоказы и другое, стартуют в понедельник в рамках спецпроекта "Новогодние каникулы на ВДНХ".

"ВДНХ традиционно предлагает все возможности для отдыха с близкими и друзьями. Приглашаем москвичей и туристов посетить семейные постановки по мотивам сказок и ледовые шоу с участием известных фигуристов, выбрать подарки ручной работы на ярмарке, присоединиться к спортивным тренировкам и творческим занятиям", - сказала заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба ВДНХ.

Например, на 30 декабря запланирована интерактивная программа "В гостях у Деда Мороза", на 1 января - спектакль "Снежная королева. История Кая и Герды", а на 4 января - концерт "Зима в Простоквашино". Работает и каток ВДНХ, площадь ледового покрытия - свыше 20 тыс. кв. метров. Он проходит вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". С 3 по 10 января здесь будут показывать балет на льду "Лебединое озеро", среди участников - фигуристы команды двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Евгения Плющенко, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Юлия Липницкая и чемпионка Европы Алена Косторная.

Помимо этого, горожан и туристов приглашает свыше 30 музейно-выставочных площадок ВДНХ. Так, в павильоне №1 "Центральный" 29 и 30 декабря и со 2 по 11 января предложат побывать на выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". В центре "Космонавтика и авиация" ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января, на экскурсиях будут рассказывать о том, как встречают Новый год и Рождество на орбитальной станции. А на площади за музеем славянской письменности "Слово" со 2 по 11 января состоится новогодняя программа с показами мультфильмов, выступлениями диджеев и театрализованными представлениями.