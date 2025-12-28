Депутат Бессараб: новогодние праздники через год могут быть чуть короче

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов напомнила, что в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россиян через год ждут почти такие же длинные новогодние каникулы, как и в 2026 году, а вот рабочих дней в целом в 2027 году может оказаться чуть больше. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

Она напомнила, что в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней. В свою очередь, "2027 год будет состоять из 249 рабочих и 116 дней отдыха", - отметила депутат.

"Ну а длинные новогодние каникулы, похоже, становятся хорошей традицией: Новый год - 2027 подарит нам 11-дневные каникулы, лишь чуть меньше, чем предстоит в наступающем 2026 году", - сказала Бессараб.

Она при этом напомнила, что постановление с уточнением праздничных и выходных дней на 2027 год выйдет только в конце 2026 года.