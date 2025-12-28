В столице Камчатки стоимость услуг такси выросла в три-четыре раза

Причиной этому стали неблагоприятные погодные условия

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость услуг такси в Петропавловске-Камчатском после мощного снежного циклона утром 29 декабря выросла в три-четыре раза, в городе пробки во всех районах, передает корреспондент ТАСС на Камчатке.

Так, например, стоимость перевозки по популярным маршрутам с 500 рублей выросла до 2 тыс. рублей, в популярных приложениях такси появилась информация об очередности подачи машин. Город сковали пробки из-за нерасчищенных от снега магистральных проездов, в некоторых районах автомобили продолжают ехать по набитым за два дня колеям. Высота сугробов достигает 1,5 м. По сообщению мэрии столицы Камчатки за двое суток в Петропавловске-Камчатском выпало 120% месячной нормы осадков. Межквартальные проезды практически не расчищены управляющими компаниями, жители домов самостоятельно ищут частные организации, готовые избавить дворы от снежного плена за дополнительную плату. Автобусы двигаются по измененным маршрутам, жители и гости города жалуются на нехватку общественного транспорта.

На текущий момент влияние циклона на погоду в крае ослабло, атмосферные вихри смещаются в сторону Магаданской области. В Петропавловске-Камчатском ясно, без осадков, температура воздуха около 10 градусов мороза.