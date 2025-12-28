Россияне могут поставить в свой паспорт отметку об ИНН до конца года

С 1 января можно будет указать номер записи единого федерального информационного регистра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россияне, желающие поставить в свой паспорт отметку об ИНН, могут это сделать до конца 2025 года - с 1 января ее заменит новый идентификатор Единого реестра населения (ИД ЕРН), который присваивается каждому гражданину РФ. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"С 1 января 2026 года вместо ИНН будет проставляться номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении каждого россиянина (ИД ЕРН). С нового года вступает в силу соответствующий приказ ФНС России от 23 октября 2025 года", - сказал Машаров.

Он уточнил, что ИД ЕРН будет вноситься в паспорт по желанию, так же, как и ИНН. "Отметка об ИНН проставляется по желанию, новый идентификатор также не будет обязательным", - сказал эксперт. ИД ЕРН - это уникальный 12-значный номер, который присваивается гражданину один раз и содержит все основные данные о человеке, в том числе ИНН, СНИЛС, сведения о дате и месте рождения, гражданстве и семейном положении.

Машаров уточнил, что перед тем, как сделать новую отметку в паспорте, "уполномоченному должностному лицу необходимо идентифицировать гражданина в Едином госреестре налогоплательщиков и убедиться, что сведения, содержащиеся в ЕГРН, соответствуют сведениям в паспорте". При этом "внесение отметки об ИД ЕРН производится только в паспорте по образцу, установленному МВД РФ". "В соответствии с постановлением правительства РФ от 23 декабря 2023 г. №2267 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина РФ, образца и описания бланка паспорта гражданина РФ" надо помнить, что паспорт изготавливается по единому для всей территории страны образцу и оформляется на русском языке", - сказал Машаров.

Он также отметил, что сейчас в паспорт гражданина РФ, кроме основных персональных данных, проставляются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, об отношении к воинской обязанности. Кроме того, по желанию можно указать данные о регистрации и расторжении брака; о детях; о ранее выданных паспортах; о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами страны; о группе крови и резус-факторе. В паспорте, содержащем электронный носитель информации, указываются биометрические персональные данные - цифровая фотография владельца документа. "Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные положением", - подчеркнул юрист.