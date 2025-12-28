В ОП не поддержали снижение брачного возраста в России

Социально-экономическая зрелость у молодых людей наступает позже 18-летия, заявил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Возраст вступления в брак в России снижать не надо, так как социально-экономическая зрелость у молодых людей наступает позже 18-летия, а для более ранних браков и сейчас существуют необходимые процедуры. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Сейчас звучат предложения по поводу снижения брачного возраста: снизить его до 17 лет, до 16 лет. Мое же мнение, что тех процедур, которые на сегодняшний день есть, и того нормативного определения брачного возраста как 18 лет достаточно", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что и сейчас законодательство позволяет заключать браки в более раннем возрасте, но общая тенденция, наоборот, идет в сторону все более поздних браков. По его мнению, это связано с повышением порога социально-экономической зрелости молодежи, а также с увеличением периода обучения и социализации.

Согласно Семейному кодексу РФ, брачный возраст наступает в 18 лет, однако при наличии уважительных причин местные власти могут разрешить молодым людям пожениться с 16 лет. При этом регионы РФ вправе устанавливать условия, "при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельства может быть разрешено до достижения возраста 16 лет".