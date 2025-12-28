МВД: мошенники убеждают россиян брать кредиты, обещая пожизненную выплату

Аферисты размещают в интернете объявление для родившихся до 1990 или 1991 годов

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мошенники похищают деньги, внедряя новые схемы обмана с якобы пожизненными выплатами дивидендов людям, которые родились до определенного года. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, аферисты размещают в интернете объявление о якобы пожизненной выплате дивидендов россиянам, например, родившимся до 1990 или 1991 годов. Потенциальная жертва переходит по ссылке, где ей предлагается оставить заявку на звонок от юриста. Вскоре с заявителем связывается "консультант". Он обещает существенный ежемесячный доход, но для этого убеждает человека скачать несколько приложений, с помощью которых якобы можно получить существенную прибыль при покупке ценных бумаг, а также проводить анализ денежных операций.

В течение последующего времени жертва по указанию злоумышленника размещает на поддельном брокерском счете все свои накопления. Затем "помощник" мотивирует взять кредит, который также через фейковые приложения попадает в руки мошенникам. Так продолжается до тех пор, пока человек не осознает, что стал жертвой обмана.

В МВД в связи с распространением этой схемы настоятельно рекомендует не верить предложениям о быстром и легком заработке.