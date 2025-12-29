Вильфанд назвал регионы, где будет неблагоприятная погода в последние дни года

Это Краснодарский край, Крым и Северный Кавказ, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Наиболее неблагоприятная и даже опасная погода в последние дни года будет в Краснодарском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее неблагоприятная, это мягко говоря, и опасная погода на юге Европейской России, в Краснодарском крае, в Крыму, в республиках Северного Кавказа. Связано это с тем, что воздушные массы с севера перемещаются, что приводит к столкновению теплых и холодных воздушных масс", - сказал Вильфанд.

Он сообщил, что до 30 декабря в Краснодарском крае, особенно в Сочи и в Сириусе, прогнозируется сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В предгорьях и горах очень сильный снег, метель, дождь, гроза, ветер до 22 м/с, в высокогорье ураганный ветер 30-35 м/с. Существует опасность схода лавин из-за образования очень плотного снежного покрова.

Кроме того, на побережье будут заморозки. В предгорной зоне температура воздуха опустится до минус 5 градусов.