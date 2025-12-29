Мизулина и Shaman планируют отметить Новый год в кругу семьи

Глава Лиги безопасного интернета и заслуженный артист России хотят выспаться и отвлечься от работы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина и заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) планируют провести новогодние праздники в семейном кругу, выспаться и отвлечься от работы. Об этом ТАСС сообщила руководитель ЛБИ.

"Во-первых, мы планируем отдохнуть, я надеюсь, что это получится. Надеюсь, что и россияне смогут отдохнуть. Спокойно, гармонично у нас пройдет весь вот этот период новогодних праздников без каких-то вызовов и плохих ситуаций. Мы надеемся, что проведем [праздник] в домашнем кругу, поедем к родителям. Будем отмечать с семьей", - сказала она.

Глава ЛБИ призналась, что на праздниках пара планирует выспаться и побыть какое-то время без работы.