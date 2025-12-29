Вильфанд: в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь ожидается похолодание

Температура будет ниже нормы на 5-6 градусов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь будет ниже нормы на 5-6 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге будет ночью минус 8 13, по Ленинградской области до 16-17 градусов. Дневная температура около 10 градусов. Эта температура ниже нормы на 5 6 градусов", - сказал Вильфанд.