В Москве прогнозируют снег и до 5 градусов мороза

В ночь на 30 декабря температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Облачность, снег и до 5 градусов мороза ожидаются в Москве 29 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на вторник она может опуститься до минус 8 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 732 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 8 до минус 3 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.