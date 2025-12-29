В аэропорту Владивостока ожидаются задержки рейсов в Москву и Благовещенск

Причиной стало позднее прибытие самолетов

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Рейсы в Благовещенск и Москву из аэропорта Владивостока задержаны на несколько часов из-за позднего прибытия самолетов, также ожидают вылета 75 пассажиров задержанного накануне рейса, говорится в сообщении Приморской транспортной прокуратуры.

"Ввиду позднего прибытия воздушных судов во Владивостоке ожидаются длительные задержки рейсов в Благовещенск авиакомпании "ИрАэро", запланированного к вылету в 13:55 (расчетное время вылета в 21:55 (14:55 мск)), и в Москву авиакомпании "Аэрофлот", запланированного сегодня в 13:50 (расчетное время вылета 30 декабря в 00:30 (17:30 мск))", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рейс 1703 авиакомпании "Аэрофлот" Владивосток - Москва, запланированный на 28 декабря в 15:30, вылетел на 7 часов позже в связи с поздним прибытием самолета. Авиаперевозчик предоставил самолет, который не смог вместить всех граждан. В результате 75 пассажиров ожидают вылета.

По информации ведомства, составлено коллективное обращение пассажиров задержанного рейса 1703 из-за несвоевременного оповещения о переносе вылета и несогласия с действиями авиаперевозчика.

О сложившейся ситуации проинформирована Московская межрегиональная транспортная прокуратура, осуществляющая надзор за авиакомпанией, отметили в надзорном ведомстве.