В Поморье разработали уроки по биологии и физике на материалах Соловков

Для школьников подготовили восемь уроков, акцент в которых сделан на соловецкой составляющей

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 29 декабря. /ТАСС/. Цикл уроков по биологии и физике для школьников Архангельской области разработали на основе примеров из истории, природы и архитектуры Соловков. Как рассказали ТАСС участницы проекта, занятия рассчитаны на учащихся 5-9-х классов.

"Мы разработали два курса: один по физике, второй по биологии. Курс по физике рассчитан на ребят 5-7-х классов, занятия по биологии - на 8-9-е классы. Но возрастные рамки могут быть и чуть-чуть расширены. Акцент был сделан на соловецкой составляющей, то есть мы ребятам приводим в пример то, что есть на островах. Например, по механике мы с ребятами рассуждаем на тему, как можно было построить соловецкие стены без использования современной техники, какие механизмы применялись", - сказала педагог Музея занимательных наук Северного Арктического федерального университета (САФУ) Ирина Легостаева.

Всего разработано восемь уроков. В курсе электричества разбирается, что такое северное сияние, почему оно бывает именно таких цветов. На Соловках оно чаще зеленое, но может быть с оттенками красного и фиолетового. На занятии по оптике преподаватели рассказывают про линзы на примере маяка на Секирной горе - единственного в России действующего храма-маяка.

Уроки биологии посвящены животным и растениям Белого моря, а также птицам беломорского побережья и Соловецкого архипелага. "Мы с ребятами рассматриваем, что такое водоросли, где они используются, то есть практическую часть мы тоже не забываем. Говоря про животных Белого моря, мы изучаем рыб и млекопитающих, но не только, а также ракообразных, простейших и т. д., чтобы показать, что под водой удивительная жизнь присутствует", - отметила Легостаева.

Проект разрабатывался в ходе научно-образовательной школы "Окоем", первые пробные уроки прошли в Соловецкой средней школе. "Мы собрали обратную связь, было очень приятно, что дети включились. Было очень интересно наблюдать за ними во время полевой работы. Они отметили, что им нужны такие занятия, что им было очень интересно, старшие взаимодействовали с младшими и т. д.", - рассказала педагог-психолог Соловецкой средней школы и гимназии №21 г. Архангельска Мария Коптяева.

Планируется, что подобные курсы будут разработаны также по химии, географии и робототехнике.