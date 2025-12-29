hh.ru: почти 30% россиян ушли с нелюбимой работы и не жалеют об этом

Это оказалось самой распространенной позитивной переменой в карьере в 2025 году, говорится в исследовании

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Среди успехов 2025 года многие из опрошенных россиян отметили уход с нелюбимой работы: 29% опрошенных расстались с компаниями, в которых не сложились отношения. Это следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Расстались с компаниями, с которыми не сложились отношения, и не жалеют об этом 29% опрошенных. Это оказалось самой распространенной позитивной переменой в карьере, особенно среди женщин и молодежи 18-24 лет", - говорится в сообщении.

Почти столь же значимым успехом стало полноценное время для отдыха в отпуске, о чем сообщили 26% респондентов. Это оказалось особенно важным для ж00ительниц крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Молодое поколение (18-24 года) чаще других находило новую работу и осваивало новые профессии (38%), в то время как респонденты в возрасте 25-34 лет чаще добивались повышения зарплаты (25%), уточняется в исследовании.

Более половины опрошенных испытали разочарование в своей работе, в частности среди молодежи 18-34 лет. Почти каждый второй столкнулся с выгоранием, что особенно затронуло работников туризма и общепита, где эта проблема коснулась почти трех четвертей специалистов.

Также отмечается, что женщины чаще страдали от проблем со здоровьем и переработок, мужчины - от ухудшения условий труда и отказов в повышении зарплаты. Наибольшее разочарование в работе наблюдается в Кемеровской, Самарской областях и Москве, а в Ростовской области главной проблемой стало выгорание.