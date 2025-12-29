На Камчатке оплатят расходы, связанные с гибелью четырех человек при пожаре

Глава региона Владимир Солодов выразил соболезнования родным и близким погибших

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатки оплатят расходы, связанные с гибелью четырех человек в пожаре в Петропавловске-Камчатском. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Дал поручение оказать родным погибших всю необходимую помощь и поддержку в эту трудную минуту. Сейчас с ними работают психологи. Расходы на все затраты, которые потребуются, бюджет возьмет на себя. Несмотря на тяжелую транспортную ситуацию, спасательные расчеты прибыли на место вызова максимально оперативно - в течение 14 минут, медики были на месте через 16 минут после вызова. К огромному сожалению, несмотря на весь профессионализм и усилия спасателей, спасти людей не удалось. В обстоятельствах, приведших к трагедии, досконально разбираются и дают свою оценку правоохранительные органы. Будем оказывать им полное содействие", - написал губернатор Камчатки.

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших.

По предварительным данным, 29 декабря в результате пожара в одной из квартир по улице Горького в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека, двое из них - дети четырех и пяти лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).