В Красноярск приедут более 5 тыс. спортсменов на Siberian Power Show

Международный фестиваль пройдет на двух площадках 28-29 марта 2026 года

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. XI Международный фестиваль Siberian Power Show пройдет в Красноярске 28-29 марта 2026 года на двух площадках. На турнире ожидают свыше 5 тыс. атлетов из более чем 20 стран и 60 регионов России, сообщили ТАСС в Министерстве спорта Красноярского края.

"Красноярск готовится принять XI Международный фестиваль Siberian Power Show, который пройдет 28-29 марта 2026 года в МВДЦ "Сибирь" и ледовом дворце "Кристалл арена". На турнире ожидают свыше 5 000 атлетов из более чем 20 стран и 60 регионов России", - сообщили в Минспорте региона.

Среди звезд силового спорта свое участие в фестивале уже подтвердил польский стронгмен Матеуш Килишковский. Еще одним звездным участником международного мероприятия станет нигерийский бодибилдер Дэвид Ндокуро - победитель Siberian Power Show 2025 года. "Также южноафриканский атлет Колтон Энгельбрехт планирует установить на фестивале в Красноярске новый мировой рекорд в становой тяге, что обещает стать главной интригой. В числе именитых участников также заявлен профессор армрестлинга из Болгарии Цветан Гашевский. Ему предстоит битва с чемпионом мира Артуром Макаровым из Казани", - пояснили в пресс-службе регионального министерства.

В программе соревнования по бодибилдингу, силовому экстриму, боевым искусствам, CrossFit, показательные выступления, семинары от звезд спорта и экспертов индустрии.

Siberian Power Show проходит в Красноярске с 2016 года. В 2021 году этот мультиспортивный фестиваль стал самым крупным в России. В 2025 году на Siberian Power Show было представлено около 30 видов спорта.