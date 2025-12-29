Дед Мороз заявил, что все хотят походить на него, но не всем удается

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Все хотят походить на Деда Мороза, но не всем это удается, рассказал в интервью ТАСС Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области.

"Все хотят походить на меня, но не у всех удается. Но в преддверии Нового года своей волшебной силой я наделяю множество помощников. Это те Деды Морозы, которых вы видите в своих уголках, домах, городах. Но потом ребята мне такие стихи рассказывают: "Ну какой-то странный дед, в шубу мамину одет, а глаза его такие, как у папы, голубые. Пусть позабавляется, может, сам признается", - рассказал ТАСС главный зимний волшебник.

Все письма и пожелания детей, все их мечты очень дороги для Деда Мороза, несмотря на их возможные странности, отметил он.

Старинный Великий Устюг в Вологодской области - один из наиболее привлекательных для туристов городов благодаря вотчине Деда Мороза. В резиденции волшебника созданы соответствующий тематический парк, двухэтажный терем, работают почта Деда Мороза, дом моды, зоосад - филиал Московского зоопарка.