В центре Москвы возможны локальные затруднения движения из-за снега

В департаменте транспорта напомнили о соблюдении скоростного режима и дистанции на дорогах, а также попросили водителей быть внимательными за рулем, особенно на мостах, эстакадах и в тоннелях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В департаменте транспорта Москвы предупредили о возможных локальных затруднениях движения в центре столицы - на ТТК и МКАД - в связи с погодными условиями и порекомендовали пользоваться общественным транспортом.

"Сегодня в Москве в течение дня будет идти мокрый снег. В связи с погодными условиями к вечеру ожидаются локальные затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее. Рекомендуем использовать для поездок городской транспорт, чтобы сэкономить время", - отмечается в сообщении.

В департаменте напомнили о соблюдении скоростного режима и дистанции на дорогах, а также попросили водителей быть внимательными за рулем, особенно на мостах, эстакадах и в тоннелях. "Пусть ваша поездка будет безопасной", - добавили там.