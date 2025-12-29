Любимова: более 1 млн книг закупили для российских библиотек в 2025 году

В модельные муниципальные библиотеки было закуплено более 500 тыс. книг и периодики, отметила министр культуры

Редакция сайта ТАСС

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские библиотеки получили 1,06 млн экземпляров новых книг в 2025 году, из них более 240 тыс. поступили в библиотеки Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в интервью ТАСС рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В 2025 году для пополнения и обновления книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек закуплено более одного миллиона (1,06 млн - прим. ТАСС) книг. Из них свыше 240 тыс. поступило в библиотеки новых регионов", - рассказала глава ведомства.

По ее словам, также в модельные муниципальные библиотеки было закуплено более 500 тыс. книг и периодики.

