На Запорожье проведут посвященные Году единства народов России форум и фестиваль

В регионе также запланировали акции ко Дню народного единства, Дню России, Дню славянской письменности

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Межрегиональный форум "Осажденная крепость русской цивилизации", фестиваль ораторского мастерства "Вначале было слово", а также ряд открытых уроков для школьников и других мероприятий проведут в Запорожской области в 2026 году, объявленном президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России. Об этом ТАСС сообщили в Общественной палате региона и филиале Дома народов России в Запорожской области.

"В Запорожской области преимущественно проживает русский народ, а также болгары, греки, караимы - один из самых малочисленных народов не только в России, но и в мире, и представители других народов. Два года мы реализуем мероприятия при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. И в 2026 году они тоже предусмотрены. Это и межрегиональный форум "Осажденная крепость русской цивилизации", и серии открытых уроков о единстве народов России, подготовка обучающих видеофильмов для формирования мировоззрения, основанного на подлинной истории развития России и Новороссии", - рассказал председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

Запланированы также акции ко Дню народного единства, Дню России, Дню славянской письменности и др., добавил он. Собеседник агентства акцентировал, что предусмотрены также мероприятия по формированию в регионе единой культурной идентичности, поскольку "три десятилетия насильственного насаждения политического украинства оставили след во многих сферах, и его необходимо искоренять".

Директор филиала Дома народов России в Запорожской области Вадим Пигарев сообщил, что в 2026 году будет организован фестиваль-конкурс ораторского мастерства "Вначале было слово", где представители разных национальностей презентуют свои произведения и образцы ораторского мастерства на русском языке.