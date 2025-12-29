Путин подписал закон о соглашении о центре компетенций под эгидой ЮНЕСКО

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса указанного центра.

Соглашение об учреждении центра было заключено на шесть лет и вступило в силу 14 января 2019 года. В настоящее время статус центра продлен до 31 декабря 2025 года. Соглашение предусматривает, что после возобновления статус центра будет действовать в течение восьми лет.

Основные задачи Международного центра компетенций в горнотехническом образовании - разработка системы подготовки кадров и развитие их потенциала. Учреждение вносит значительный вклад в горнотехническое образование во всем мире, особенно в Азии, Африке и Латинской Америке.