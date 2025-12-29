В Западной Сибири прогнозируют самую теплую новогоднюю ночь с 2000 года

Движение циклонов, формирующихся над районами Казахстана, обусловит повышенный температурный фонд

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в ночь с 31 декабря на 1 января в Западной Сибири приблизится к самому высокому показателю за четверть века. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

"Новогодняя ночь 2026 года, у нее есть шанс приблизиться к самой теплой ночи, которая отмечалась с 2000 года. Пока у нас с 2000-го по 2025 год всего один раз температура стремилась к нулю в новогоднюю ночь - в 2002 году. Движение циклонов, формирующихся над районами Казахстана, обусловит повышенный температурный фонд в начале января 2026 года", - сказала Лапчик в пресс-центре ТАСС.

В рамках пресс-конференции она также отметила, что декабрь 2025 года оказался для Западной Сибири на 1-4 градуса выше нормы.