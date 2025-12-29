Кинологи рассказали, как уберечь собак от звуков фейерверков

В Российской кинологической федерации отметили, что защитить животное можно с помощью плотной одежды и укрытия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Защитить собаку от звуков фейерверков помогут утяжеленные попоны или плотная одежда, кроме того, до начала салютов необходимо создать в доме надежное укрытие для питомца, используя накрытую под столом лежанку или домик. Об этом ТАСС рассказали в Российской кинологической федерации (РКФ).

Глава федерации Владимир Голубев напомнил, что резкий шум фейерверков вызывает у собаки не только страх, но часто причиняет ей физическую боль из-за чувствительного слуха. "Владелец должен понимать, что его задача - физически обезопасить питомца, создав контролируемую среду, где тот будет чувствовать себя защищенным. И только потом можно аккуратно приучать его к звукам", - сказал он.

Кинологи рекомендовали заранее оборудовать дома надежное укрытие - домик или лежанку под столом, накрытую покрывалом, что создаст эффект замкнутого пространства. "Также можно использовать утяжеленные попоны или плотную одежду, создающую мягкое давление - это проверенный прием, помогающий телу расслабиться, что снижает тревожность", - подчеркнули в федерации.

Эксперты отметили, что собаки лучше приспосабливаются к звукам салютов, если знакомятся с ними еще будучи щенками. "Сделать это можно дома, включив запись на невысокой громкости. Куда хуже, если реальные фейерверки станут для питомца полной неожиданностью, - добавили кинологи. - Не менее важно сохранять собственное спокойствие: ласковые уговоры могут лишь закрепить у питомца панику. Лучше вести себя как обычно, говорить с собакой бодро и уверенно. Перед праздничным вечером нужно хорошо выгулять питомца и занять играми - уставшее животное меньше реагирует на стресс".

Во время прогулки в праздничные дни кинологи призывают держать собаку на коротком поводке, избегая открытых пространств. "В случае неожиданного салюта не бегите вслед за собакой. Лучше присесть, спокойно позвать ее. Небольшого питомца можно взять на руки, крупного - аккуратно зафиксировать ногами, прикрыв ему уши ладонями или перчатками. И только стабилизировав состояние, медленно двигайтесь в сторону дома или укрытия. Обязательно убедитесь, что на ошейнике есть актуальный адресник, а у собаки имеется чип и клеймо. Это главное, что поможет вернуть питомца, если он потеряется", - сказали в федерации.