В Чите умерла участница ВОВ Вера Шеломенцева

Женщине было 103 года

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 29 декабря. /ТАСС/. Долгожительница из Читы, 103-летняя участница Великой Отечественной войны Вера Михайловна Шеломенцева умерла 27 декабря. 29 декабря состоялась церемония прощания, сообщили в администрации Черновского района Читы.

"27 декабря скончалась известная всему Черновскому району участница Великой Отечественной войны, долгожитель Шеломенцева Вера Михайловна. Вере Михайловне было 103 года. <...> Прощание [состоялось] 29 декабря с 12:00 до 13:00 (с 06:00 до 07:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Шеломенцева была награждена медалью Жукова, нагрудными знаками "Фронтовик 1941-1945 гг.", "Почетный гражданин Забайкальского края".

"До последних дней Вера Михайловна сохраняла активность, помогала поддерживать чистоту дома <...> . С готовностью и удовольствием откликалась на предложения посетить районные мероприятия, встречалась со школьниками. <...> Вера Михайловна, светлый, отзывчивый человек широкой души и большого сердца, навсегда останется в нашей памяти", - отметили в администрации.

Вера Михайловна родилась 17 сентября 1922 года в селе Илим Нерчинского района. Она окончила пять классов школы и ушла работать на ферму, чтобы помогать семье. Здесь она доила коров, ухаживала за телятами, взбивала масло, косила сено. В 1942 году ее призвали служить в 10-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион ПВО Забайкальского фронта. На станции Оловянная она с другими девушками прошла подготовку и стала связистом-телефонистом. В октябре 1945 года Вера Михайловна демобилизовалась.